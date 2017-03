Cambuur in vertrouwde opstelling tegen FC Den Bosch

Cambuur valt in de thuiswedstrijd tegen FC Den Bosch terug op de vertrouwde opstelling. Dat betekent dat Sander van de Streek, Omar el Baad en Jergé Hoefdraad weer in de basis beginnen. Trainer Sipke Hulshoff heeft een ruime keuze uit spelers; bijna de volledige selectie is fit. Alleen Danny Bakker, Ricardo Kip en Tyrone Conraad zijn nog niet fit. Cambuur-FC Den Bosch is een wedstrijd met een verhaal. Op 14 oktober 2016 verloren de Leeuwarders met 3-1 van Den Bosch en dat was de aanleiding tot het ontslag van trainer Rob Maas.