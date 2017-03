Een privécollectie van 80 objecten van en over Mata Hari worden eind deze maand geveild bij veilinggebouw De Zwaan in Amsterdam. Het gaat om brieven, foto's en voorwerpen van de Leeuwarder Margaretha Zelle, die bekend werd als de exotische danseres Mata Hari. De collectie is afkomstig van een van de nakomelingen van haar echtgenoot.

Het is dit jaar precies honderd jaar geleden dat Mata Hari werd doodgeschoten op verdenking van spionage voor de Duitsers in de Eerste Wereldoorlog.