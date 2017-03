Stania State in Oentsjerk heeft in samenwerking met Staatsbosbeheer een virtuele tour gemaakt. Mensen kunnen door 360-graden foto's klikken en zo om zich heen kijken, waardoor het lijkt alsof ze zelf in het park staan.

Via de mobiele telefoon krijgen mensen niet alleen beelden van Stania State, maar ook allemaal informatie over het park er omheen. Ook is er informatie over de natuur interactief verwerkt in de virtuele tour.