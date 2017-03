Friso-Koopmans wint internationale prijs

Bouwcombinatie Friso-Koopmans heeft een internationale prijs gewonnen. Het gaat om de BREEAM Award. BREEAM is een bouw-methode die is bedacht om zo duurzaam mogelijk te bouwen en die is bedoeld om een gezonde werkomgeving te stimuleren.

Friso-Koopmans heeft de prijs volgens de jury verdiend met de bouw van de Energy Academy Europe in Groningen. Dat gebouw is onderdeel van de Rijksuniversiteit van Groningen.