Friso-Koopmans deelt mee in winst internationale prijs

Bouwcombinatie Friso-Koopmans deelt mee in de winst van een internationale prijs. Het gaat om de BREEAM Award. BREEAM is een bouw-methode die is bedacht om zo duurzaam mogelijk te bouwen en die is bedoeld om een gezonde werkomgeving te stimuleren.

Friso-Koopmans heeft samen met andere betrokken partijen, zoals de Rijksuniversiteit en de Hanzehogeschool in Groningen, de prijs volgens de jury verdiend met de bouw van de Energy Academy Europe in Groningen. Dat gebouw is onderdeel van de Rijksuniversiteit.