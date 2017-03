Leeuwarder thuis bedreigd na mislukte babbeltruc

Een 40-jarige vrouw uit Leeuwarden is aangehouden in verband met het plegen van babbeltrucs. De verdachte werd vorige week na een babbeltruc binnengelaten in een huis aan de Dennestraat. De beroving werd echter verstoord doordat er een kennis op bezoek kwam bij de bewoner. Daarna bedreigde de verdachte de bewoner en de kennis met een mes.

Na onderzoek van de politie kon de vrouw later worden opgepakt. Ook een 52-jarige verdachte werd aangehouden voor zijn betrokkenheid. Beide hebben vaker op deze manier mensen thuis beroofd.