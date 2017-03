Advies Kamerkandidaten: 'Kies een Fries!'

Bijna unaniem adviseren de Friese Kamerkandidaten om woensdag 15 maart een Friese kandidaat te kiezen bij de Tweede Kamerverkiezingen. Dat bleek bij het verkiezingsdebat van de Leeuwarder Courant, woensdag in De Skalm in Stiens. Er werd levendig gediscussieerd over vooral regionale thema's zoals krimp, de Friese taal en cultuur en de afstand tussen regio en de Randstad. Juist voor de regionale invalshoek zijn regionale kandidaten in Den Haag onmisbaar, zo is de gedachte. Ook om regionale kwesties op de agenda te krijgen.