De stem van Mirjam: "Ze maken niet veel waar"

Ook vindt ze het erg dat mensen vooroordelen hebben. "Ik wil mensen eerst leren kennen. Een vluchteling hoeft niet slecht te zijn." Ze stemt al jaren op dezelfde partij. "Van huis uit stem ik op de PvdA en daar blijf ik bij."

De stem van...

