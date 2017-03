The Passion groter en met meer live-scenes

Verliefd

In de tijd dat Grifhorst actief aan het werk is in Leeuwarden is er verliefd geraakt op de stad: "Leeuwarden is echt een te gekke stad om te filmen."

Fries kleurtje

Op het muzikale vlak wordt bekeken of het mogelijk is het ook nog een Fries kleurtje te geven. Muziekproducent Eric van Tijn: "Daar ben ik wel mee bezig. Ik weet nog niet precies hoe, maar het zou wel helpen om alle bezoekers helemaal mee te krijgen." Van Tijn is diep onder de indruk van zangeres Elske de Wall die de rol van Maria speelt. "Zij hoort bij de absolute top van Nederland. Dat weet nu nog niet iedereen maar na The Passion wel", zo zegt Van Tijn.

Opnames

Elske de Wall zelf heeft de stukken die ze moet zingen, goed in de vingers. Van het spektakel zelf krijgt ze bij de uitvoering niet veel mee. Daarom gaat ze nu regelmatig mee, als er opnames zijn.

Eer

Voor Dwight Dissels, Jezus, zijn het bijzondere dagen. Hij vindt het een grote eer om de rol te spelen: "Jezus speelt een belangrijke rol in mijn leven. Ik wil dan ook kijken of ik dit verhaal goed over kan zetten naar het publiek. Dat het tijdens Pasen niet gaat om de paaseitjes."

Het programma wordt uitgezonden op NPO1. Eerdere edities werden bekeken door ongeveer 3 miljoen mensen.