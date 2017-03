Aan de Voorstreek in Leeuwarden is woensdagavond een auto in het water beland. Naar alle vermoedens is de bestuurder vergeten om de auto op de handrem te zetten. Daardoor rolde de auto het water in en belandde de auto ondersteboven in de gracht.

De auto heeft grote schade. Hij is door een bergingsbedrijf uit het water gehaald. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt bij het ongeluk.