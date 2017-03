Nog geen nieuw onderdak voor bewoners sloopwoningen

Zeventien huishoudens in Heerenveen dreigen eind deze maand op straat te komen. Ze wonen in huizen die op de nominatie staan om gesloopt te worden. Dat wisten ze, maar sommige bewoners hebben niet op tijd een nieuwe huurwoning kunnen vinden. Daar is al over gesproken met verscheidene hulpverleners in het gemeentehuis in Heerenveen. Woningverhuurders en ook de mensen over wie het gaat, waren daarbij niet aanwezig.