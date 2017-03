Sjinkie Knegt: "Van status ga je niet sneller schaatsen"

Twee jaar geleden haalde Sjinkie in Moskou zijn eerste wereldtitel. Bij de komende editie is hij blij met een podiumplaats in het eindklassement: "Dan is het toernooi geslaagd voor mij. Het deelnemersveld is sterk. Er zijn zoveel medaillekandidaten."

"Ik beschouw het als een normale wedstrijd. Dat werkt vaak het beste", zo zegt Knegt. Hij zegt dat hij sterker is dan het grootste gedeelte van de deelnemers. "Eerder bleef ik bij races altijd lang achteraan. Nu durf ik het initiatief te nemen en voorop te rijden. Ik had toen nog niet het vertrouwen dat ik dat kon."

Bij de presentatie is ook bekend gemaakt dat het EK shorttrack in 2019 in Dordrecht wordt verreden.