Test met nieuwe waterberging bij Donkerbroek

Bij Donkerbroek wordt een nieuwe waterberging getest. Het is de grootste in de omgeving en is aangelegd door Wetterskip Fryslân en de provincie in het kader van de aanleg van de nieuwe N381. Het water uit onder andere de Kompanjonsfeart zorgt bij boeren voor overlast vanwege de hoge waterstand. Waterberging 't West is ongeveer 18 hectare groot en de verwachting is dat het Wetterskip het zo'n twee keer per jaar moet gebruiken. Er is meer vraag naar waterberging omdat het steeds meer regent.