G32-gemeenten willen miljoenen voor aanpak criminaliteit

Advocaten

Criminaliteit komt vaak boven de grond in bijvoorbeeld horeca. Door daar geld in te steken maken criminelen het legaal. Bij verdenking van witwaspraktijken kunnen burgemeesters gebouwen sluiten, maar dan moeten gemeenten de zaken wel goed voor elkaar hebben. Daar zijn goede juristen voor nodig en dat kost geld want 'slimme boeven kunnen soms de beste advocaten betalen', zegt Crone.