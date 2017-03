Ophokplicht voor pluimvee blijft van kracht

De ophokplicht voor pluimvee blijft vooralsnog van kracht. Het gevaar van vogelgriep blijft nog steeds hoog. Dat zegt staatssecretaris Martijn van Dam. Sinds de kerstdagen is er geen Nederlands pluimveebedrijf meer besmet geweest met het virus. Wel is er deze week bij twee hobbyboeren in Noord-Holland vogelgriep aangetroffen. Het H5N8-virus wordt naar alle vermoedens overgedragen door wilde watervogels. In Nederland worden nog regelmatig besmette wilde vogels gevonden.