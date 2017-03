Burgemeester Crone opent 'huiskamer van De Weaze'

Vrouwen die in de prostitutie zitten kunnen vanaf woensdag met hun vragen terecht bij Xenia op De Weaze in Leeuwarden. Dat is een informatie- en steunpunt van het Leger des Heils, GGD Fryslân en Fier. Elke dag kunnen vrouwen daar terecht voor vragen over gezondheid of voor praktische en psychische hulp.