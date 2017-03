Aegonklanten waarderen Wonda Terpstra het meest

Trots en vereerd is Wonda Terpstra uit Dokkum. Zij werd uitgeroepen tot de meest klantgerichte Aegonmedewerker ter wereld. Van alle vestigingen waren negen medewerkers genomineerd. "In de finale waren er nog drie over, en plotseling werd mijn naam genoemd. Daar schrok ik best wel van. Mijn hart ging tekeer." De nominatie had ze te danken aan de klanten van Aegon.