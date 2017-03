FOTO: Doutzen Kroes op cover jubileumeditie Vogue

Doutzen Kroes en Lara Stone zijn voor het jubileumnummer van de Nederlandse Vogue uit de kleren gegaan. Het topmodel uit Eastermar en haar Nederlandse collega staan op de cover van het blad dat vijf jaar bestaat. De foto's zijn gemaakt door topfotograaf Mario Testino. De editie is woensdag gepresenteerd in Amsterdam. Hij maakte de fotoserie Dutch Love als ode aan Nederland. Volgens hem is hier "schoonheid in overvloed aanwezig".