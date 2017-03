Oproep aan gebruiker van de Omropapp: vergeet de update niet

De Omrop is constant bezig met de ontwikkeling van de app voor mobiele telefoons en tablets. Vanwege de overstap naar een nieuwe leverancier werkt versie 6.x nu niet meer. De versies 5.x en lager laten nog wel het laatste nieuws zien, maar de notificaties over belangrijk nieuws worden niet meer verstuurd. Veel oudere toestellen kunnen de nieuwste versie niet meer aan, daarom is versie 5.x nog wel online. Meer informatie is hier te vinden.