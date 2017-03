Sneek krijgt met De Hemmen 3 nieuw bedrijventerrein

De gemeente heeft de afgelopen jaren aan twee bedrijven die ieder 5 hectare wilden kopen, 'nee' moeten verkopen.

Op het nieuw aan te leggen bedrijventerrein zullen met name bedrijven uit de regio worden gevestigd die op de huidige locatie niet verder kunnen groeien. Wethouder Offinga moet nog met de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân in overleg over de financiering van De Hemmen 3. Er is nog 6,8 miljoen euro nodig. Van dat geld wordt onder andere een groenstrook aangelegd tussen het nieuwe bedrijventerrein en het dorp Folsgare.