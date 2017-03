Ouders boos over verhuizing leerlingen naar andere locatie

Ouders van basisschoolleerlingen in Drachten zijn boos omdat ze hun schoolgebouw moeten opgeven voor asielzoekerskinderen. De internationale schakelklas (ISK) voor onderwijs aan middelbare schoolkinderen uit het AZC, zal in wijkgebouw De Barte trekken. Dat betekent dat de kinderen van de basisschool en peuterspeelzaal die nu in dat gebouw zitten, moeten verhuizen naar een nieuw, semi-permanent gebouw. Teunis Wagenaar van de overkoepelende onderwijsorganisatie in Smallingerland vindt de commotie jammer die is ontstaan.