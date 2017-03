Voetbalclub Oosterlittens schrijft 50e pupil in

VV Oosterlittens heeft de vijftigste J09-pupil bij de club ingeschreven. Ondanks de krimp heeft Oosterlittens daar geen last van. De voetbalclub heeft zes teams van kinderen onder de 9 jaar. De vereniging is trots op het grote aantal jonge leden. "Wij zitten in een krimpgebied. Daarbij komt dat de vereniging leden trekt uit zo’n zestien omliggende dorpen uit de gemeente Littenseradiel," zegt Joke Santema, voorzitter van de jeugdcommissie van de voetbalclub.