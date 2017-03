Bezwaren afgewezen, Langweer kan bouwen

De bouw van een appartementencomplex met insteekhaven in Langweer kan beginnen. De bezwaarmakers tegen dit plan hebben bij de Raad van State geen gehoor gevonden. Veel inwoners van Langweer, verenigt in de stichting 'Hart voor Langweer" vinden dat het plan te grootschalig is voor het dorp en zijn bang voor parkeerproblemen. Ook hebben ze bezwaar tegen de bouw van een restaurant bij het complex. Er wordt al jaren gepraat over de bouw van 'Residentie de Wielen' aan de oude oude haven van Langweer.