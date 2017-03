Studenten: "Hoge studieschuld kan en moet aangepakt worden"

De totale studieschuld van alle studenten en oud-studenten in Nederland is 17,9 miljard euro. Dat heeft het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) bekend gemaakt. Het ISO komt vandaag met de Nationale Studieschuldmeter en daarin is te zien dat de schuld oploopt. Dat de schuld oploopt is geen verrassing voor DUO (de uitvoeringsinstantie van de Rijksoverheid voor het onderwijs), maar dat het bedrag zo hoog is had de overheidsinstantie niet verwacht.

De studentenorganisatie ISO komt met een paar suggesties om de studieschuld terug te dringen. De eerste is om het collegegeld niet te verhogen. Een tweede suggestie is om meer aandacht te schenken aan een goede studiekeuze. Studenten die wisselen van studie kost de overheid veel geld.