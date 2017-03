Kaj Lucca Gerbrandy vertegenwoordigt Fryslân in Kinderjury

"Ik hou van fantasie. Soms zit ik zo in het verhaal dat ik helemaal niet meer hoor wat er om me heen gebeurt." Kaj gaat elke drie weken naar de bibliotheek en leent dan het maximaal aantal boeken en na de leenperiode heeft hij die allemaal uit. Voor de Senaat gaat hij 'Borealis' van Marloes Morshuis lezen. "Dan ga ik goed nadenken wat ik leuk aan het boek vind en wat niet en dan schrijf ik dat op. Lezen is leuk en dat wil ik aan kinderen vertellen zodat ze meer gaan lezen."

Stemmen

De senaat voert campagne zodat kinderen in heel Nederland op hun favoriete boek stemmen. De leden lezen bovendien na de stemperiode de vijf boeken waar het meest op is gestemd en ze schrijven een juryrapport. Vanaf nu kunnen kinderen tot en met 19 april stemmen op hun favoriete boek van het afgelopen jaar. Op 11 juni worden de winnaars bekend gemaakt bij de Kinderboekenparade in Den Haag.

Op de lijst met kinderboeken staat ook 'De ring van koning Salomo' van de Friese schrijfster Lida Dijkstra.