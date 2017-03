Een 29-jarige Leeuwarder moest dinsdagavond zijn rijbewijs inleveren. Leden van het verkeersteam van de politie zagen de man op de A31 bij Schalsum met meer dan 200 kilometer voorbijkomen. De maximumsnelheid is 130 kilometer.

In Leeuwarden heeft de politie dinsdagnacht een 26-jarige drankrijdster aangehouden. De vrouw werd op de Oldegalileën in haar woonplaats aan de kant gezet. Uit een blaastest bleek dat de vrouw teveel had gedronken. Ze moet binnenkort voor de politierechter verschijnen.