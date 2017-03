Schutter van schietincident Fennenplein in Zeeland opgepakt

Een 22-jarige Leeuwarder die sinds eind januari gezocht werd vanwege een schietincident, is in Middelburg aangehouden. De man kreeg op 31 januari ruzie op het Fennenplein en zou daarbij een keer hebben geschoten. Er raakte niemand gewond. De man ging op de vlucht. De politie deed nog een inval in een woning in de stad waarvan gedacht werd dat de man daar woonde, maar hij werd niet gevonden.