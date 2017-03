Broekens en De Blaauw praten over overname tractorverkoop

Mechanisatiebedrijf Broekens uit Stiens neemt mogelijk de tractorverkoop over van collega mechanisatiebedrijf De Blaauw. Beide partijen zijn daarover in gesprek. De gesprekken kwamen op gang toen De Blaauw een paar weken geleden de vestiging in Himmelum sloot. Die activiteiten worden nu in Sneek gedaan. Dat heeft drie banen gekost. Wat een en ander voor de vestiging in Sneek van De Blaauw gaat betekenen, is nog niet duidelijk, zegt directeur Johannes de Blaauw.