Vragen over schade na werkzaamheden Europaplein

Omwonenden van het Europaplein in Leeuwarden hebben volgens de VVD-fractie schade aan de woningen opgelopen door de werkzaamheden aan het plein. Door het heien zijn er trillingen ontstaan en die zouden voor scheuren in de huizen aan de Bilderdijkstraat hebben gezorgd. De VVD heeft vragen aan de gemeente gesteld. De fractie wil onder andere weten of er wel een vooropname van de gebouwen is gemaakt en of er overleg met de bewoners is over de afhandeling van de schade.