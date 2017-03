Sven Kramer hoofd-ambassadeur Spieren voor Spieren

Sven Kramer is dinsdagavond gepresenteerd als de nieuwe hoofd-ambassadeur van Spieren voor Spieren. Dat maakte ere-ambassadeur Louis van Gaal gisteravond bekend. Kramer neemt het stokje over van Pieter van den Hoogenband. Hij zal hem nu inzetten voor alle 20.000 kinderen in Nederland met een spierziekte. Andere ambassadeurs uit de sportwereld zijn onder andere Marit Bouwmeester, Stijn Schaars, Jeroen Zoet, Daley Blind en Frank en Ronald de Boer.