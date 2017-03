Minister: Zorg in Fryslân is beter dan in de Randstad

Zelf is minister Schippers erg te spreken over de zorg in de Friese dorpen. Ze vindt dat de zorg in de plattelandsdorpen beter is dan in het westen van het land. “In de Randstad is men niet geneigd om hulp bij elkaar te zoeken. En in landelijke gebieden is men van oudsher meer gewend om met elkaar samen te werken en om dingen overeind te houden.”