OM wil Ureterper met lang strafblad in kliniek hebben

De man zou op 29 mei vorig jaar op een bedrijventerein in Joure twee accu's hebben gestolen. Een aantal dagen later zou hij in Gorredijk een dertig meter lange kabel voor vrachtwagens mee hebben genomen. De verdachte ontkent de diefstallen.

"Praatjesmaker"

Volgens het OM is de man een "praatjesmaker eerste klas". De rechtbank doet op 21 maart uitspraak.