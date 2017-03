Dronesclub maakt zich zorgen over privatisering airstrip

De kans dat luchtscoutvereniging De Drones in Drachten meer kosten moet maken om te vliegen, is aanwezig. De scoutingclub maakt veel gebruik van de airstrip in Drachten. De gemeente Smallingerland wil die privatiseren.

Als de airstrip in andere handen komt, kunnen de landingskosten omhooggaan. Op dit moment moet de gemeente tien euro per landing hebben. Volgens Jeroen Scholte van De Drones kan dat bedrag een stuk hoger worden als er een commerciële beheerder komt.