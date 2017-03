Het gezelschap Skoft&Skiep heeft een toneelstuk gemaakt over wonen in Schieringen-Heechterp, één van de armste wijken van Nederland. De jonge theatermakers zijn de Leeuwarder wijk in gegaan om met de bewoners een voorstelling te maken. De voorstelling heet work, work, work, work, work en gaat komende zaterdag in première.