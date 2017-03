Max Aardema (PVV): "Geen windmolenpark in het IJsselmeer"

Als het aan PVV-Kamerkandidaat Max Aardema ligt, komt er geen groot windmolenpark in het IJsselmeer. Aardema zei dat dinsdag in het Polytburo op Omrop Fryslân Televisie. De Drachtster staat op nummer 25 op de PVV-list, en zou daarmee volgens de laatste peilingen de Tweede Kamer nét niet halen. Aardema zegt er desondanks toch vertrouwen in te heben dat zijn partij nog stijgt in de peilingen.