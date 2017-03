LTO wil onderzoek naar verzilting van akkers op de klei

Zout en klei

Op Texel en in Zeeland is er onderzoek gaande naar oplossingen, zoals rassen die wel goed over zout kunnen. Maar dat onderzoek richt zich bijna volledig om zandgrond, en daar hebben de Friese kleiboeren niets aan. Zout en klei reageren namelijk totaal anders op elkaar dan zout en zand. De Vries vraagt staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken om geld voor onderzoek naar verzilting van kleigrond beschikbaar te stellen.

Toelating zoutwater kan bouwboeren schade opleveren

Bij natuurorganisaties zoals 'It Fryske Gea' wordt erover gesproken om meer zout in water toe te laten, voor bijvoorbeeld het verbeteren van de visstand. De bouwboeren staan daar niet om te springen. Klaas Laansma van It Fryske Gea zegt dat om plannen voor de lange termijn gaat en dat er in de uitvoering graag met boeren samengewerkt wordt.

"Wakker worden"

In Fryslân verbouwen drieduizend boeren op kleigrond, met name potters. Hun bestaan loopt voor nu nog geen gevaar, maar ze moeten wel wakker worden, vindt Tineke de Vries.