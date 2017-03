Undúdlikheid oer foodtruckbelied yn Fryske gemeenten

Er is vaak geen duidelijk beleid over hoe gemeenten met foodtrucks om moeten gaan, dat zegt Sicco Gerlsma. Hij stopt tijdelijk met de foodtruck van zijn Indonesische restaurant Tandjong Priok. Dit omdat hij naar eigen zeggen niet op een gewone manier zijn werk uit kan voeren,omdat hij steeds door ambtenaren wordt weggestuurd. Een foodtruck is vaak een wagen waarin eten verkocht kan worden, of waarmee eten uitgedeeld wordt. Sommige gemeentes knijpen hun ogne dicht, en in andere gemeentes wordt er juist heel streng gecontroleerd.