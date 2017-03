Aanhoudingen in Sneek en Leeuwarden voor btw-fraude

De FIOD heeft in Sneek en Leeuwarden mensen aangehouden voor btw-fraude. In totaal zijn er vijf mensen aangehouden. Buiten Fryslân waren er arrestaties in Rijswijk, Rotterdam, Den Haag en Assen. Er is beslag genomen op twee woningen, luxe auto's, een boot, handelsvoorraad en bankrekeningen in binnen- en buitenland. Er zou voor miljoenen gedfraudeerd zijn. De oplichting ging via de verkoop van elektronica.