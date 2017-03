VIDEO: Beelden van een rondleiding door de Ark van Noach

De Ark van Noach, oftewel de VerhalenArk, is voor het eerst in vier jaar weer in Fryslân. De Ark is een drijvend bijbels museum. Eigenaar Aad Peters is de afgelopen zeven jaar met de boot door Europa gevaren. Zo wil hij mensen in contact brengen met verhalen uit de bijbel. Het schip ligt nu in Harlingen en gaat later nog naar Leeuwarden. Verslaggever Willem de Vries ging bij De Ark langs en maakte er beelden van. De ontzettend enthousiaste eigenaar is te horen in de twee interviews.