Provincie: "Aanpak wegen positief voor verkeersveiligheid"

Het aanpakken van negen provinciale wegen heeft een positieve uitwerking gehad op de verkeersveiligheid. Dat is de uitkomst van een onderzoek wat in opdracht van de provincie werd gedaan. Het gaat onder andere om de reconstructie van de N392 bij Gorredijk, de aanleg van een rotonde bij Broeksterwoude en reconstructie van de N383 bij Berlikum. Ook bij de andere zes projecten is er een evaluatie gedaan, dat is te lezen op de website van de provincie.