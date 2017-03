De film over een Joodse bruiloft in het hat jaar1939 in Leeuwarden die afgelopen maand opdook, is officieel overgedragen aan het Fries Film Archief. Het origineel zal met de modernste technieken opnieuw worden gedigitaliseerd. Vanaf het moment dat de film openbaar werd, heeft het leven van de drie kinderen van het bruidspaar een extra dimensie gekregen.