De modewinkels van Charles Vögele maken een doorstart. Eind januari werd het faillissement aangevraagd. De curatoren hebben nu een overeenkomst over een doorstart gesloten met Vidrea Retail, dat zoveel mogelijk winkels wil openhouden.

Charles Vögele heeft ook vijf vestigingen in Fryslân: in Dokkum, Burgum, Surhuisterveen, Drachten en Heerenveen. Of die ook allemaal openblijven, is nog niet duidelijk