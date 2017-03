VIDEO: Op de tractor door Leeuwarden

Leeuwarden is sinds twee jaar een hotspot voor 'tractorrijles' en het 'tractorijexamen'. Sinds de invoering van het tractorrijbewijs in 2015 hebben al meer dan honderd leerlingen van rijschool Knol in Leeuwarden het tractorrijbewijs behaald. 80 procent van hen slaagde in één keer. Leeuwarden is daarmee de stad waar de meeste tractorrijexamens gedaan zijn. De meeste kandidaten komen uit Fryslân, maar ook liefhebbers uit Groningen en Noord-Holland lessen in Leeuwarden.