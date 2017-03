Theun Plantinga heeft rol in Tina de Musical

Theun Plantinga heeft een rol gekregen in Tina de Musical. De Friese acteur speelt de vader van Tina. Aanleiding voor de musical is dat het tienerblad Tina dit jaar vijftig jaar bestaat. De musical gaat in oktober in première. Wie de rol van Tina zelf gaat spelen, is nog niet bekend. In heel Nederland hebben vierduizend meisjes auditie gedaan. Afgelopen zaterdag waren in Sneek Friese audities en daar kwamen heel wat potentiële Tina's op af.