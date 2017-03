Aardappelbedrijf HZPC uit Joure verwacht dit jaar een hoge prijs aan de leveranciers te kunnen geven voor pootaardappels. Het bedrijf denkt de boeren over de oogst van 2016 meer dan 33 euro per honderd kilo te kunnen betalen. Dat is de hoogst verwachte prijs voor pootaardappels in de laatste tien jaar.

De flinke prijs wordt veroorzaakt door de hoge Europese prijzen voor consumptieaardappels en het beperkte aanbod dit jaar.