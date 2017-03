Staatssecretaris Van Dam op bezoek bij Friese natuurgebieden

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken heeft dinsdagochtend een bezoek gebracht aan het Waddengebied. Het Wad won vorig jaar de competitie om het mooiste natuurgebied van Nederland

Van Dam wilde weten hoe het prijzengeld wordt besteed. Hij was positief over de samenwerking tussen alle partijen in het gebied. Van Dam kreeg ook uitleg over de promotie van het Waddengebied. Hij ging hoogstpersoonlijk naar de Ballastplaat bij Harlingen. Daar kreeg hij uitleg over de groei van mosselbanken.