Op de Pasteurweg in Leeuwarden is dinsdagmiddag een man na een achtervolging met een auto tegen een boom geknald. De politie zat de man achterna, omdat de auto waar hij in reed gestolen was. Surveilerende agenten zagen de auto rijden en gingen er achteraan. Op de Pasteurweg reed de verdachte eerst een straatlamp omver en daarna knalde hij tegen een boom.

De man is naar het ziekenhuis gebracht. Daar wordt een bloedproef gedaan.