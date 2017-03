Tientallen konijnen gedumpt in het Lauwersmeergebied

Medewerkers van Staatsbosbeheer in het Lauwersmeergebied hebben dinsdagochtend tientallen gedumpte konijnen gevonden. Van de kleine witte konijnen waren er ongeveer tien al dood. De bijna twintig konijnen die nog leven, zijn door de politie naar de opvang in Kootstertille gebracht. Vele konijnen hadden tatoeages met nummers in de oren. De politie hoopt zo te kunnen achterhalen wie de eigenaar is.