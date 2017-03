Opsterland wil asielzoeker eerder in nieuwe wereld betrekken

De gemeente Opsterland wil asielzoekers met een verblijfsvergunning voortaan eerder in actie hebben als nu. Nu is het zo dat ze eerst moeten inburgeren en dan aan het werk kunnen. In het plan van Opsterland leren de statushouders zo snel mogelijk Nederlands, omdat dat ze verder helpt. Tegelijkertijd krijgen ze hulp om werk of vrijwilligerswerk te zoeken. Wat heel goed werkt is dat de mensen andere nieuwkomers begeleiden, bijvoorbeeld als tolk.