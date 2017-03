Maximale werkstraf geëist voor dodelijk ongeluk Joure

Botsing op file

De man kwam uit de richting van Heerenveen en had niet in de gaten dat er bij Joure een file stond. Hij botste met zijn bestelbus achterop een auto met een 67-jarige man uit Groningen en zijn 10-jarige kleinkind. De man overleed, de jongen mankeerde bijna niets. De man uit Zwolle voelt zich erg schuldig over het ongeluk.

Volgens de officier heeft de Zwollenaar onvoorzichtig gereden.